Hérault : une mère de famille laisse mourir de faim sa fille de 13 ans

Un drame familial pour l'heure inexpliqué. Une mère de famille de Montblanc, dans l'Hérault, a été mise en examen et incarcérée jeudi, neuf mois après le décès de sa fille de 13 ans. Elle est accusée de l'avoir laissée mourir de faim.

Au moment de sa mort à la suite d'un arrêt cardiaque, en août 2020, l'adolescente ne pesait que 28 kilos pour 1,45 mètre, selon les informations de Midi Libre. Elle avait perdu des dents et avait les cheveux arrachés. Elle avait été déscolarisée lors du premier confinement au printemps 2020.

La mère de famille aurait également fait subir des sévices physiques à deux autres de ses enfants, un garçon de 12 ans et une fille de 16 ans. Cette gérante d'une onglerie est ainsi poursuivie pour privation de soins et d'aliments suivie de mort d'une mineure de moins de 15 ans par ascendant et délit de violence sur les deux autres enfants, selon une source proche du dossier interrogée par l'AFP.

Le beau-père et la soeur aînée aussi mis en examen

Le beau-père de la victime a également été mis en examen, pour les mêmes motifs que la mère, et placé en détention provisoire. Selon la soeur aînée, qui a elle aussi été mise en examen pour non dénonciation des faits et placée sous contrôle judiciaire, l'arrivée de cet homme dans le foyer aurait d'abord contribué à améliorer la situation, rapporte Midi Libre. Après son départ, les mauvais traitements auraient repris, et il aurait ensuité laissé faire à son retour auprès de la mère.

Une information judiciaire a été ouverte. Quant aux deux autres enfants, ils ont été placés dans des familles d’accueil et confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance.