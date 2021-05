A Paris, une procession catholique attaquée par des antifascistes

Une procession en mémoire des victimes catholiques de la Commune de Paris a été attaquée par des antifas, samedi 29 mai.

Organisée à l'appel de cinq paroisses du XXe arrondissement et du diocèse de Paris, la manifestation rassemblait quelque 300 fidèles qui devaient cheminer pendant 4 km jusqu'à l'église Notre-Dame-des-Otages, construite à l'endroit où une cinquante de prisonniers, dont onze religieux, avaient été exécutés par des communards au cours de la Semaine sanglante, en mai 1871.

Partis du square de la Roquette, lieu d'exécution de l'archevêque de Paris Mgr Georges Darboy le 24 mai 1871, les membres de cette «marche des Martyrs» ont rencontré près du cimetière du Père Lachaise d'autres manifestants venus, eux, célébrer la Commune de Paris. Munis de drapeaux rouges, ces derniers ont invectivé les fidèles au cri d'«à bas les Versaillais», surnom donné aux troupes du gouvernement ayant réprimé la Commune.

Aujourd'hui, une procession #catholique en souvenir des prêtres assassinés lors de la Commune de 1871 a été honteusement attaquée par des militants d'ultra-gauche.





Pensée et soutien indéfectible aux pèlerins.





Nous resterons attentifs à la réponse apportée par la @prefpolice. pic.twitter.com/AkCcvPbXsb — FIDE (@FIDEassociation) May 29, 2021

Plus loin, un groupe de jeunes identifiés comme des militants antifascistes s'en sont pris à la procession, bousculant les fidèles et jetant des poubelles sur le cortège.

Un homme blessé au crane

Selon Le Figaro, deux sexagénaires sont tombés au sol et un homme blessé au crâne a été emmené à l'hôpital. Les fidèles catholiques se sont réfugiés dans l'église Notre-Dame-de-la-Croix en attendant le retour au calme. La préfecture n'avait prévu qu'un seul agent pour sécuriser l'événement, toujours selon Le Figaro.

Tout juste 150 ans après, la Commune de Paris continue de nourrir de vives tensions. Une mémoire conflictuelle oppose encore partisans et contempteurs de cette épidode de la guerre de 1870-1871 qui a vu une partie du peuple de Paris se révolter contre le gouvernement et fonder un régime éphèmère considéré comme un laboratoire du socialisme et de la démocratie directe.