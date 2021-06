Doubs : l'auxiliaire de vie aurait dérobé 140.000 euros au vieil homme dont elle s'occupait

Les comptes bancaires à sec de ce vieil homme âgé de 86 ans ont fini par alerter la compagnie d'assurance. Alors qu'il n'était plus en mesure de payer sa place en Ehpad, près de Besançon (Doubs), les soupçons se sont dirigés vers son ancienne auxiliaire de vie, qui lui aurait dérobé 140.000 euros.

Cette femme d'une soixantaine d'années intervenait au domicile de la victime à l'été 2019, avant que cette dernière soit admise en Ehpad. Alertés par la situation bancaire du vieil homme, sa compagnie d'assurance ainsi que l'Union départementale des associations familiales (Udaf) du Doubs ont émis un signalement. Le service des fraudes de la sûreté départementale s'est alors saisi de l'affaire.

[#GoodJob]



Abus de faiblesse : 160 000 € de préjudice



3 femmes identifiées et convoquées en justice



Bravo aux du Groupe des enquêtes administratives et des Fraudes de la Sûreté Départementale du Doubs pour cette minutieuse enquête.



https://t.co/O6KvSuRa0J — Police Nationale 25 (@PoliceNat25) June 1, 2021

Les agents se sont rapidement intéressés à l'auxiliaire de vie et leurs recherches ont conduit à la saisie de 43 objets chez elle, parmi lesquels un téléviseur, un piano, un ordinateur et même un véhicule. Selon France Bleu, un camion a été nécessaire pour tout emmener.

L'enquête a révélé que cette femme pouvait encore accéder au domicile de la victime après son départ en Ehpad. Elle est soupçonnée d'avoir vidé quatre comptes bancaires, en utilisant la carte bancaire du vieil homme, mais aussi son carnet de chèques et des virements. Par ailleurs, les policiers soupçonnent l'auxiliaire de vie d'avoir volé environ 20.000 euros à une autre personne âgée dont elle s'occupait. Le préjudice total s'élèverait donc à 160.000 euros.

Arrêtée et placée en garde à vue la semaine dernière, elle a finalement été libérée vendredi 28 mai et interdite d'exercer une profession en lien avec les personnes âgées. La suspecte doit être convoquée devant la justice en janvier 2022. Deux personnes de son entourage, qui ont reçu 23.500 euros de sa part et sont soupçonnées de complicité, seront également entendues.