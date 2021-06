Leboncoin : il reconnaît ses deux vélos volés et prend rendez-vous avec les vendeurs, deux suspects interpellés

En surfant sur le site Leboncoin, un habitant de l’agglomération de Bourg-en-Bresse a découvert ses deux vélos volés. Deux auteurs présumés ont pu être arrêtés.

Le 31 mai, l'homme a en effet reconnu, sur le site de revente, les deux vélos qui lui avaient été dérobés chez lui, quelques jours plus tôt, lors d'un vol avec effraction. Il n'a donc pas hésité à prendre rendez-vous avec les vendeurs, deux mineurs âgés de 15 et 17 ans, permettant ainsi leur interpellation par la police.

Si un des deux garçons a été mis hors de cause, le second a reconnu le cambriolage, au cours duquel du matériel de plongée avait également été volé. Au cours de l'enquête, un autre complice, lui aussi âgé de 17 ans, a été identifié et arrêté le lendemain.

Il est soupçonné d’avoir fracturé un cabanon de jardin pour y voler divers matériels dont une grosse tondeuse, retrouvée abandonnée dans un fossé. Les deux mineurs vont faire l’objet d’une mesure de réparation pénale.