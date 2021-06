Vol par ruse : une vingtaine de personnes âgées victimes en 3 mois

Un couple de quadragénaires a été arrêté samedi dernier dans l'Essonne, suspecté d'avoir dérobé argent et bijoux chez des personnes âgées de 80 à 99 ans. Les faits ont eu lieu de fin février à fin mai, en Ile-de-France mais aussi dans le Loiret et en Eure-et-Loir. Près de 60.000 euros ont été saisis en perquisition.

Le terrain de chasse était vaste, étendu sur six départements où la police a recensé une vingtaine de victimes de vols par ruse. De l'Ile-de-France à l'Eure-et-Loir en passant par le Loiret, les suspects prenaient le temps de choisir leurs cibles, nécessairement âgées, isolées, vulnérables.

La femme arrêtée samedi dernier avec son compagnon est soupçonnée de s'être présentée aux domiciles des victimes en disant travailler pour la police. Selon les témoignages, après être entrée, elle expliquait qu'il y avait eu des signalements de cambriolages et qu'elle devait vérifier qu'il ne manquait rien.

Elle demandait alors à la personne âgée de lui montrer où étaient ses biens les plus précieux, profitant ensuite d'un moment d'inattention pour s'en emparer. Les enquêteurs de la sûreté départementale de l'Essonne évaluent pour l'instant le préjudice à au moins 100.000 euros dérobés en espèces et des bijoux pour une valeur d'au moins 35.000 euros. En perquisition, ils ont saisi près de 60.000 euros, sept armes à feu et trois véhicules dont ils doivent déterminer s'ils ont été acquis avec de l'argent volé.

Le couple était connu de la police pour des faits similaires. La femme a été mise en examen notamment pour vols par ruse en réunion sur personne vulnérable et placée en détention provisoire. Son compagnon, suspecté de lui avoir servi de chauffeur pour perpétrer les infractions, n'a pas encore pu être entendu en garde à vue pour raison médicale.