Martinique : une tonne de cocaïne saisie sur un bateau en pleine mer

Au large de la Martinique, les douaniers ont saisi un bateau transportant une tonne de cocaïne, ainsi que des armes et des munitions, mardi 1er juin. Deux personnes ont été interpellées.

Les deux suspects, un Martiniquais de 27 ans et un Vénézuélien de 38 ans ont tous les deux été placés en détention provisoire, et mis en examen pour importation en bande organisée de stupéfiants et trafics d’armes.

Ils se trouvaient à bord d’un bateau censé servir aux excursions touristiques en pleine mer. Selon le parquet de Fort-de-France, les deux individus ont tenté de fuir le contrôle des douaniers, mais ont finalement été rattrapés. Le montant estimé de la saisie serait d’environ 40 millions d’euros.

Selon les informations du quotidien régional France-Antilles, le suspect martiniquais n’a pas souhaité s’exprimer lors de sa garde à vue, tandis que le deuxième suspect, s’il a reconnu avoir accompagné la marchandise, a nié être impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants.

Cette saisie fait suite à une autre opération d’envergure en Martinique, en décembre dernier, où 750 kilos de cocaïne avaient été interceptés par la douane sur un bateau dans le même secteur.