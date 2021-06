Nice : un commerçant roué de coups sans raison par un inconnu

Les images, captées par les caméras de vidéosurveillance d’un débit de boissons et de glaces, à Nice, montrent un homme se jeter sur le patron et le frapper très violemment de plusieurs coups de poings au visage. Une agression sans raison apparente perpétrée sous le regard médusé du personnel et de clients qui peinent à réagir.

«Un forcené a attaqué les passants devant l’hôtel Westminster, Il a plaqué une dame âgée et lui a cassé un doigt. Il s’en est ensuite pris à des passants et aux clients d’une terrasse», raconte Johnny Prevost, lui aussi violemment frappé par cet agresseur dans son établissement de la Promenade des Anglais, mardi en pleine journée.

Une agression gratuite et filmée que ce commerçant a demandé à ses amis de partager, via Facebook (voir vidéo ici).

À l’image, on peut voir des femmes paniquées se diriger, en courant, vers le fond du bar.

Intrigué par cette agitation, le gérant de l'établissement se lève et se retrouve nez à nez face à son assaillant. L'homme d’imposante stature et vêtu d’une veste claire se jette alors sur lui et le roue de coups au visage sans raison apparente.

«HEUREUSEMENT QU'il N’ÉTAIT PAS ARMÉ»

À ce moment précis, Johnny se retrouve plaqué au sol par son agresseur qui continue de s'acharner avec une violence inouïe. Aprés de longue secondes de lutte, Johnny parvient à se dégager tandis que l'homme prend la fuite en courant. «Encore un exemple de folie aveugle», témoigne la victime qui «remercie les forces de l’ordre pour leur intervention rapide».

Depuis l'agression, les messages de soutien au commercant se multiplient. «Il y a des tarés qui circulent. Heureusement qu’il n’était pas armé», témoigne l'un d'eux sur facebook.