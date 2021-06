Val-d’Oise : il transporte 2 kilos de cocaïne, fait une chute à scooter, et blesse deux enfants

Deux enfants ont été blessés, dont un grièvement, dans un accident de scooter conduit par un homme qui transportait 2 kilos de cocaïne.

Les faits se sont produits mercredi sur la commune de Saint-Prix dans le Val-d’Oise. L’homme a perdu le contrôle de son deux-roues, en voulant éviter une voiture qui faisait une embardée. Il a d’abord percuté deux véhicules en stationnement avant de faucher deux mères et leurs deux enfants qui se trouvaient sur le trottoir.

Selon les médias Actu17 et la Gazette du Val-d'Oise, qui rapportent l’information, le plus jeune enfant, âgé de 9 ans, a été sérieusement blessé et a été transporté en urgence à l’hôpital Necker à Paris. Les deux mamans et le deuxième enfant ont également été conduits à l’hôpital, bien que très légèrement blessés. Le conducteur du scooter, dans un état grave à l’arrivée des secours, a de son côté été héliporté vers l’hôpital Beaujon de Clichy (Hauts-de-Seine).

Deux enquêtes ouvertes

Une enquête sur cet accident a été ouverte et confiée à la sûreté urbaine du commissariat d’Ermont (Val-d'Oise). Des examens toxicologiques vont être notamment réalisés afin de savoir si le conducteur était sous l’emprise de drogue ou d’alcool.

L’affaire aurait pu s’arrêter là. Sauf que lors de leurs investigations sur les lieux de l’accident, les policiers ont découvert que le conducteur du scooter transportait un sac contenant 2 kilos de cocaïne. Une quantité telle qu’une seconde enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Versailles (Yvelines). Elle devrait notamment faire la lumière sur un éventuel trafic.