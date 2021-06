Avalé par une baleine, un pêcheur s'en sort indemne

Une histoire incroyable mais pourtant bien vraie. Michael Packard, pêcheur de homard du Massachussetts, s'est vu, comme Pinocchio ou le biblique Jonas, être recraché après avoir été « avalé » vendredi par une baleine à bosse.

Ce dernier a ainsi été rejeté dans l’océan, vivant, et en capacité de raconter son vécu.« Je plongeais pour chercher des homards quand une baleine à bosse a essayé de me manger. J'étais dans sa bouche fermée pendant 30 à 40 secondes, avant qu'elle remonte à la surface et me recrache. J'ai des bleus partout, mais aucun os cassé. Je remercie les sauveteurs de Provincetown pour leurs soins et leur aide », a-t-il décrit à la presse locale, après avoir été brièvement hospitalisé.

Un moment d’incompréhension

Pensant d’abord avoir été mordu par un requin, il s’est ensuite rendu compte qu’il était dans la bouche d’une baleine qui essayait de l’avaler. Alors qu’il continuait à respirer, grâce à son régulateur de plongée, Michael Packard s’est retrouvé à 13 mètres de profondeur, seul dans le gosier du mammifère.

Tandis que la résignation commençait à s'installer dans la tête du pêcheur, la baleine, décrite comme jeune, a décidé de refaire surface. « J'ai pensé à mes enfants, ma femme, y a vraiment aucun moyen de se sortir de là. Et subitement, elle a fait irruption à la surface, s'est mise à secouer la tête. J'ai été projeté en l'air et j'ai atterri dans l'eau. Et j'étais libre, je flottais simplement ».

Suivi par les bulles

Si cette aventure peut paraître difficilement croyable, Michael Packard a profité d'un témoin fiable sur place pour confirmer ses dires. En effet, Josiah Mayo, fils d’un chercheur et expert en baleine, était présent sur le bateau. Attentif, il a suivi son camarade, grâce aux bulles qui remontaient à la surface. Il l’a ensuite aidé à revenir sur l'embarcation, avant d’appeler les sauveteurs.

Si beaucoup estiment que le pêcheur s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, Michael Packard s’estime surtout chanceux d’être encore vivant pour raconter son histoire.