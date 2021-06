Aveyron : un enfant de 11 ans meurt après une chute d’au moins 80 mètres

Ce samedi 19 juin, un tragique accident s’est produit sur la via ferrata du Bois de Baltuergues, située près de Ste Geneviève et Argence, dans le nord de l’Aveyron. Un enfant de 11 ans est décédé à la suite d’une chute de 80 mètres de hauteur.

Dans le cadre d’une sortie familiale, l’enfant et ses proches, originaires du département, se trouvaient sur l’un des parcours de la via ferrata lorsque l’accident s’est produit aux alentours de 13 heures.

Pour effectuer au mieux les recherches qui se sont déroulées dans les gorges de la Truyères, les quatorze sapeurs-pompiers dépêchés sur place, ont décidé de faire appel à une équipe du Groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux (Grimp).

Après plus de trois heures de recherches sur le parcours accidenté et en relief, c’est finalement vers 16 heures que l’hélicoptère de sécurité civile venu en renfort de l’Héraut, a pu identifier le corps de l’enfant. Il a ainsi été déclaré mort peu après, bien que les pompiers de l’Aveyron estiment qu’il est décédé sur le coup.

Cause indéterminée

Pour le moment, les raisons de ce drame sont encore inconnues. Mais afin de déterminer les circonstances de cette chute, des gendarmes de l’Aveyron se sont rendus sur place. De plus, le parquet de Rodez a ouvert une enquête. Toutefois d’après les premiers éléments, la négligence des règles de sécurité pourrait être à l’origine de cet accident.

Et bien que l’inspection annuelle de la via ferrata avait été réalisée et que la signalétique était en place, il est encore trop tôt pour déterminer la responsabilité du gérant de cette activité en plein air.

Une cellule psychologique mise en place

La famille de la victime a rapidement été prise en charge par une cellule d’écoute psychologique, ainsi que les autres témoins de l’accident dramatique. Le maire de la commune, Jean Valadier a précisé que plusieurs groupes auraient assisté à cette terrible chute, dont de jeunes sapeurs-pompiers volontaires en exercice.