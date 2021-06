Paris : un homme agresse sexuellement une policière en civil à la sortie du métro

Les policiers du VIIIe arrondissement de Paris ont interpellé un individu qui venait d’agresser sexuellement une de leur collègue en civil, mardi matin à la sortie du métro Champs-Elysées-Clémenceau.

L’individu, décrit comme étant un homme de 33 ans de nationalité néerlandaise, a d’abord abordé sa victime en lui parlant anglais.

Celle-ci, âgé de 36 ans, a passé son chemin pour prendre l’escalator. C’est là que l’agresseur s’est glissé derrière elle, pour lui attraper fermement les fesses, à deux mains.

La policière a alors hurlé et s’est saisi du délinquant, pour le maintenir jusqu’à la sortie de la bouche de métro et empêcher qu’il ne s’enfuie. D’autres agents, qui se trouvaient non loin de là, sont alors rapidement intervenus pour l’arrêter, rapporte Actu17.

Il a été placé en garde à vue différée, son taux d’alcool ne permettant pas son placement immédiat. Une enquête a été ouverte.