Disparition de Lucas Tronche : il est «quasiment certain» que le blouson et la montre découverts appartiennent à l'adolescent

Disparu en 2015, Lucas Tronche, 15 ans à l'époque, est resté introuvable depuis. Jeudi 24 juin, des ossements ainsi que des débris de vêtements et de sac à dos ont été découverts à Bagnols-sur-Cèze (Gard), à proximité du domicile de l'adolescent.

Le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, partage ce vendredi les derniers éléments de l'enquête. Suivez sa prise de parole en direct sur CNEWS.

17 heures

Le procureur indique que de nouveaux ossement ont été découverts, en plus de ceux d'hier, d'un blouson, un sac à dos, de chaussures et «des débris d'une montre».

Selon lui, «il est quasiment certain que le blouson est celui de Lucas Tronche», de même que la montre. Il est par ailleurs « de plus en plus probable» que la sac à dos appartienne aussi à l'adolescent.

Il reste encore «une ambiguité» concernant les chaussures retrouvées, qui n'ont pas été formellement reconnues par la mère du disparu.

17h08

Eric Maurel précise que «seules les expertises médico légales» pourront déterminer avec certitude si les ossements retrouvés sont bien ceux de Lucas Tronche.

Pour l'heure, il se contente d'indiquer que les premiers éléments «s'orientent de plus en plus vers l'identification du jeune homme».

17h12

Ces ossements et objets ont été trouvés dans une «zone particulièrement escarpée» selon Eric Maurel. Il explique que ces éléments ont «été découverts tout le long de cette falaise, sur les différents escarpements rocheux, du haut jusque vers le bas de la falaise».

Un «éparpillement» qui concerne aussi bien les ossements que les objets retrouvés.

17h15

Cet endroit, Lucas Tronche avait l'habitude de s'y rendre avec son père. «Ce sont des sentiers difficiles mais on peut y accéder», confirme Eric Maurel.

Il explique que l'endroit est si difficile d'accès que les ossements ont été aperçus presque «fortuitement» par un pompier. «Du haut de la falaise, on ne voit rien», précise le procureur.

17h20

S'il s'avère que les restes découverts sont bien ceux de Lucas Tronche, Eric Maurel préfère rester prudent à propos de ce qui a pu arriver au jeune homme.

«La nature est passée par là, rappelle-t-il. Les animaux sont passés par là.» Seuls les spécialistes pourront déterminer ce qui relève «d'éventuels coups, de la chute ou de l'intervention de la nature».

Pour l'heure, aucune piste ne peut être écartée avec certitude. Lucas Tronche pourrait être tombé, avoir été poussé ou même avoir mis fin à ses jours. Eric Maurel ajoute simplement que «la configuration du terrain permet difficilement d'envisager que quelqu'un ait transporté le corps depuis le bas de la falaise jusqu'au point le plus haut».