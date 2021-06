Oise : une femme retrouvée mutilée à la machette, son compagnon écroué

Mardi 22 juin, un homme de 27 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour «tentative de meurtre aggravé». Il est accusé d'avoir attaqué sa compagne avec une machette à Sérifontaine, dans l'Oise, et de l’avoir grièvement blessée et mutilée.

Les faits se sont déroulés la semaine précédente, samedi matin vers 7h. C’est un témoin qui a pu alerter les gendarmes.

Il se promenait dans un bois lorsqu’il a entendu des cris et des hurlements avant de se retrouver face à la scène, rapporte Le Parisien.

Il a raconté avoir découvert des cheveux puis un «bout de chair ou d'os», avant de tomber sur un homme qui tenait quelque chose en main. Il a donc rapidement fait demi-tour pour alerter les secours.

«Une boucherie»

Une fois sur place, les militaires se sont ainsi occupés d'une femme de 32 ans. Cette dernière souffrait de graves blessures : son visage était «très très amoché», un de ses doigts était sectionné et un de ses bras blessé au point qu'elle pourrait en perdre l’usage.

Les forces de l’ordre lui ont prodigué les premiers soins et lui ont posé un garrot au bras pour stopper l’hémorragie. La victime a été conduite à l’hôpital de Rouen (Seine-Maritime) et ses jours ne sont désormais plus en danger. Les gendarmes ont su que celui qui l'avait agressée était son compagnon. «Il y avait beaucoup, beaucoup de sang», a détaillé le sexagénaire qui a prévenu les gendarmes, évoquant «une boucherie».

Déjà connu pour violences conjugales

La victime a rapidement indiqué les gendarmes que son agresseur était son compagnon. Ce dernier a été interpellé le lendemain dimanche à la gare de Persan-Beaumont (Val-d’Oise) avant d’être placé en garde à vue, puis mis en examen et placé en détention provisoire. L’enquête a été confiée à la section de recherches (SR) de la gendarmerie d’Amiens (Somme).

L'homme avait consommé beaucoup d'alcool mais également du cannabis, du crack et de la cocaïne au moment de l'agression. Son avocate a déclaré qu’il ne se souvenait pas de tout.

Le suspect est bien connu de la justice : il a déjà 18 mentions sur son casier judiciaire, dont une dizaine pour violences, notamment de violences conjugales sur la même victime. Il avait reçu l’interdiction d’entrer en contact avec elle et se rendre à son domicile.