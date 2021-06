Un cheval charge des enfants lors d’une sortie scolaire, trois enfants grièvement blessés

Lors d’une sortie scolaire dans une ferme pédagogique dans l’Yonne, trois jeunes enfants ont été grièvement blessés par un cheval attelé à une carriole.

« La calèche était stationnée, avec personne à son bord. Le cheval s’est emballé et a foncé sur les enfants », ont indiqué les pompiers. L’animal, qui se trouvait à une centaine de mètres quand il s’est détaché, était habitué à promener des enfants dans sa carriole depuis une dizaine d’années.

Des enfants dans un état grave

Parmi les victimes, âgées de 3 et 4 ans, l’une est en détresse respiratoire et les deux autres souffrent de fractures, selon une information de France Bleu. Les enfants ont été transportés par hélicoptère vers des hôpitaux de Dijon et Auxerre. Leurs jours ne sont pas en danger, selon le rectorat de l’académie de Dijon.

Cinq autres élèves ont été plus légèrement blessés.

Une enquête a été ouverte

Le retour des enfants indemnes mais choqués à Auxerre a eu lieu vendredi après-midi. Une cellule d’urgence médico-psychologique doit être installée dans leur école, afin d’accueillir les parents. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l’accident, survenu « pour une raison indéterminée » à ce stade, selon les gendarmes.