Eure-et-Loir : une élève de 11 ans meurt des suites d’un malaise cardiaque

Ce vendredi 25 juin, une élève de CM2 de l’école élémentaire Robert-Desnos situé dans la commune de Saint-Denis-Lanneray (Eure-et-Loir), est décédée après avoir fait un malaise cardiaque. Elle était âgée de 11 ans.

Le drame est survenu le matin, vers 9h15 comme le rapporte l’Écho Républicain. Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers de Châteaudun ont tout fait pour réanimer la petite fille avant de la conduire à l’hôpital, où elle est décédée.

Aucun n’élève n’était présent lors du malaise de leur camarade, ni lorsque les secours sont intervenus. Mais très rapidement, ils ont été réunis dans le gymnase de l’école afin d’attendre leurs parents, qui avaient été contactés pour venir les récupérer. Toutefois, c’est par SMS que les enseignants ont expliqué aux parents que leurs enfants avait besoin «d’un cadre calme et sécurisant».

L'école réouvre lundi

Bien évidemment, les cours de l’après-midi ont été suspendus et reprendront lundi comme l’a annoncé la directrice académique des services de l’Éducation nationale d’Eure-et-Loir, Évelyne Mège. «Cet événement exceptionnel et douloureux a bouleversé la famille, le corps enseignant et les élèves» déclare-t-elle avant d’ajouter «qu’un cahier sera à la disposition des parents pour qu’ils apportent des messages de soutien à la famille de l’élève».

En attendant, une cellule psychologique a été mise en place, où «le personnel et les élèves pourront être accompagnés et écoutés». On apprend également que la gendarmerie de Châteaudun a ouvert une enquête afin de déterminer au mieux les circonstances de la mort de cette élève de 11 ans.