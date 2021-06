Perdu en forêt, il survit huit jours en mangeant des baies et en buvant l'eau des rivières

Une histoire digne d'un film de survie. Après avoir passé huit jours perdu dans la forêt, à survivre en mangeant des baies et en buvant l'eau des rivières, Andrew Devers a été retrouvé sain et sauf.

Cet Américain de 25 ans n'avait pas du tout prévu de jouer les Robinson Crusoé. Il était tranquillement parti en randonnée le 18 juin, près de North Bend (Etat de Washington), lorsqu'il a perdu son chemin.

KCSO is pleased to share that Andrew Devers, after 8 days, was found this morning by a trail runner near North Bend's Middle Fork Trailhead. He survived on berries and river water. He was transported by medics for evaluation. We offer our thanks to all regional SAR volunteers. pic.twitter.com/NSu57XQ3iS

— King County Sheriff's Office PIO (@kingcosoPIO) June 27, 2021