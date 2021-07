Un tout nouveau modèle de Tesla prend feu avec le conducteur à son bord

Une Tesla Model S Plaid a soudainement pris feu, mardi soir en Pennsylvanie, alors que le conducteur était au volant. L'homme est parvenu à sortir à temps du véhicule.

Selon les avocats du conducteur, ce dernier était au volant lorsque sa Model S Plaid a spontanément pris feu. Cette voiture est la dernière version plus luxueuse et plus rapide de la Model S, la célèbre berline du constructeur de véhicules électriques Tesla.

L'un des avocats du conducteur, qui a publié une photo de la voiture en flammes sur Twitter, explique que le modèle acheté par son client fait partie des 250 premiers véhicules vendus par la firme américaine. Il appelle le constructeur «à mettre ces voitures sur la touche jusqu'à ce qu'une enquête complète puisse avoir lieu.»

Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. pic.twitter.com/wXyJXbWggJ

— Ben Meiselas (@meiselasb) July 1, 2021