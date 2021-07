Vidéo : un bébé échappe miraculeusement à la chute d’un arbre sur son berceau

Lors d’une tempête aux États-Unis, un arbre s’est écrasé sur le toit d’une maison de famille. Juste en dessous, un bébé de 5 mois endormi dans son lit. Il s’en est sorti sans la moindre égratignure.

C’est à Prairieville (Louisiane) que Courtney et Kale Buchholtz ont sans doute connu la frayeur de leur vie. Alors qu’une tempête faisait rage à l’extérieur, un arbre est venu violemment s’écraser sur le toit de leur habitation causant des dégâts importants. Cannon, le bébé du couple âgé de 5 mois, alors endormi dans son berceau, s’en est miraculeusement sorti.

Les images de la vidéo de surveillance de la maison, montrent l’enfant réveillé brutalement par un bruit sourd, avant de voir s’abattre sur lui une pluie de débris. La mère de l’enfant, Courtney Buchholtz à ce moment-là au salon, s’est précipitée dans sa chambre en craignant le pire.

SHOCKING VIDEO: Baby monitor records terrifying moments tree topples onto Ascension home, just missing sleeping child @ChrisNakamoto has more: https://t.co/DM9S8XMdWQ pic.twitter.com/l16snWldIu

— WBRZ News (@WBRZ) July 5, 2021