Nice : un chauffard fait une sortie de route et blesse grièvement une mère de famille

L’accident s’est produit dans les rues de Nice (Alpes-Maritimes) dans l'après-midi de ce samedi 10 juillet. Un individu qui se trouvait au volant de sa voiture roulait à toute vitesse lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule, et percuté de plein fouet une mère de famille qui se trouvait sur le trottoir.

Il était aux alentours de 15h10 lorsque l'accident s'est produit. l'homme a souhaité prendre un virage, mais du fait de la vitesse excessive, il n'a pas réussi à contourner l'angle et s’est «enfoncé sur le trottoir où se trouvaient malheureusement trois personnes» a détaillé le commissaire Rabah Souchi auprès de Nice Matin.

Accident à l’angle des rues Félix Faure et Alberti à #Nice06 . Une Audi A1 couleur crème finit sa course sur le trottoir devant la pharmacie et percute des passants. Trois blessés dont deux petites filles qui le sont légèrement, une autre personne est plus grièvement blessée. pic.twitter.com/XfWYCKnhHG

— Stéphanie Gasiglia (@MissGasi) July 10, 2021