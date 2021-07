Drôme : un homme tabassé dans le train pour avoir demandé de faire moins de bruit

Lundi, le passager d'un train reliant Montélimar et Valence a été tabassé par quatre hommes âgés de 17 ans à 35 ans, à qui il avait demandé de mettre le son de la musique de leur téléphone moins fort.

Entre eux, le ton est monté rapidement. Les insultes se sont multipliées et la victime a saisi le portable d'où provenait le son et l'a jeté au sol. Puis les quatre individus ont frappé très violemment le trentenaire qui demandait à être plus tranquille. La victime a huit jours d'interruption temporaire de travail (ITT), rapporte France Bleu.

Les quatre individus - trois majeurs et un mineur - ont été interpellés à la sortie du train en gare de Valence par des agents de la sûreté ferroviaire.

Le mineur est le seul à avoir reconnu les violences

Les trois majeurs sont présentés ce mercredi 14 juillet au parquet de la Drôme en vue d'être poursuivis en comparution immédiate ce jeudi.

En garde à vue, ils ont nié les faits. Le mineur a quant à lui reconnu les violences et indique qu'il est seul à l'origine des coups portés, ce qui semble peu probable étant donné la gravité des blessures. Les trois hommes présentés au procureur ce mercredi, défavorablement connus de la justice, ont par ailleurs menacé le médecin venu les ausculter pendant la garde à vue. Ils ont aussi outragé et menacé un policier adjoint.