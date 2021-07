Somme : un maire violemment frappé pendant la nuit du 14 juillet

Le maire d'Eppeville, dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France, a été agressé dans la nuit du 13 au 14 juillet, lors d'un bal dansant organisé dans la salle municipale à l'occasion de la Fête nationale.

Christophe Vassent a pris deux coups de poings en plein visage, alors qu'il essayait de mettre fin à une bagarre entre une dizaine de personnes, vers 2h du matin. Bilan : huit points de suture et un oeil au beurre noir. L'édile a été transporté à l'hôpital, et a passé une partie de la nuit à l'hôpital de Saint Quentin.

«J'ai été abasourdi»

Se disant «choqué» et «abasourdi» deux jours après les faits, le maire a porté plainte. «J'aurai jamais pensé avoir ça puisque j'étais seulement sorti pour dire de se calmer, mais non ça s'est goupillé autrement, et j'ai pris deux coups de poing», a-t-il témoigné auprès de nos confrères du Courrier Picard, qui ont révélé l'information.

«Pour moi, c'est très grave, la violence n'amène pas grand chose. J'ai été abasourdi parce que je ne pensais pas avoir un coup de poing», a-t-il expliqué.

«Je suis choqué oui, traumatisé non. Après, c'est peut-être de ma faute, je n'aurais peut-être pas dû aller au contact des gens, mais bon je ne pense pas, on est proche de ses administrés ou de toute autre personne.»

Selon les derniers chiffres disponibles, de janvier à juillet 2020, 233 maires ont été agressés en France, contre 198 l'an passé à la même époque.