Somme : en voulant secourir une adolescente tombée d'un toit, une femme chute à son tour et se tue

En voulant porter secours à une adolescente qui avait chuté d'un toit d'un immeuble d'Albert (Somme), une femme de 45 ans est tombée à son tour et est décédée ce jeudi des suites de ses blessures.

Les faits s'étaient déroulés le dimanche précédent. Après cette chute d’environ 10 mètres, la quadragénaire avait été héliportée au CHU d’Amiens et souffrait d’un traumatisme crânien, rapporte le Courrier Picard. Son pronostic vital était alors engagé.

La jeune fille de 14 ans à qui elle avait tenté de porter secours jouait à cache-cache quand le toit en tôle métallique sur lequel elle se trouvait avait cédé sous son poids.

Ses amis avaient alors demandé de l’aide à cette habitante de la commune qui passait par là et qui y a trouvé la mort.

La jeune fille a survécu

L'état de santé de l'adolescente est quant à lui stable. Ses jours ne seraient pas en danger. Claude Cliquet, le maire d’Albert, a de son côté réagi après la mort de celle qui a tenté de lui sauver la vie. «C'est dramatique pour sa famille, sa fille. C’est un choc aussi pour ses collègues de travail. Elle était auxiliaire de vie au CCAS. Elle était très, très appréciée», a-t-il dit.

Un rassemblement est prévu ce lundi 19 juillet devant le théâtre du jeu de Paume, une salle de spectacles d'Albert, à 12 heures. «Les personnels de la Ville pourront quitter leur poste plus tôt pour assister au rassemblement et on invite la population à participer au rassemblement», a précisé le maire. Une minute de silence sera observée.