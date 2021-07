Isère : un jeune homme de 21 ans lynché à mort par une bande en pleine rue

Sauvagement agressé et frappé sur une place de Villefontaine (Isère) en fin de semaine dernière, un jeune homme de 21 ans est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital, deux jours après les faits. Une enquête a été ouverte lundi afin de retrouver les auteurs de ce lynchage.

Le garçon avait été laissé gisant sur le sol, après avoir été tabassé par une bande, dont certains des individus étaient armés d’objets contondants. De nombreux et violents coups lui avaient notamment été portés au niveau de la tête, rapporte Le Dauphiné Libéré. Des témoins de la scène avait alors alerté les autorités, qui n’ont pu que constater l’état très grave de la victime à leur arrivée.

Transféré dans un hôpital de Lyon, le jeune homme a été déclaré en état de mort cérébrale dimanche soir. Son décès a été prononcé peu de temps après.

Un casier judiciaire fourni

L’enquête ouverte par le parquet de Vienne, initialement pour «tentative d’homicide volontaire», a donc été requalifiée en «homicide volontaire». Selon la procureure, la cause du décès provient des nombreux coups que la victime a reçu à la tête. Aucune plaie par arme blanche ou à feu n’aurait en revanche été relevée sur le corps.

Les causes de la violente agression et les circonstances du meurtre doivent désormais être découvertes en détail par les enquêteurs. La victime avait un casier judiciaire déjà fourni, avec une dizaine de condamnation pour trafic de drogues, violences et vols. Il venait de purger une peine d’un an et demi de prison, rapportent nos confrères. La place où il a été tué est par ailleurs connue pour être un point de deal local.