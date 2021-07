Airbnb : une hôte suspendue pour avoir refusé un couple vacciné contre le Covid-19

La branche australienne d'Airbnb a suspendu une hôte, après que celle-ci a refusé d'héberger un couple vacciné contre le Covid-19.

Le couple recherchait un logement dans l'Etat de Victoria (Australie). Ils ont ainsi contacté une «Superhost», soit une hôte de confiance, selon Airbnb.

Celle-ci leur a immédiatement demandé s'ils étaient vaccinés contre le Covid-19. Comme les deux membres du couple avaient reçu une première injection, elle a refusé de les héberger. «Je n'accepte aucune personne vaccinée à cause des effets secondaires», a justifié l'hôte, selon des propos rapportés par le Guardian. «Ils se transmettent aux personnes non vaccinées et les rendent malades.»

Un double discours

Sur cette information - totalement erronnée - elle s'était excusée pour la gêne occasionnée. Le couple a signalé son comportement à Airbnb. La plate-forme a déclaré qu'au vu des conditions générales de l'entreprise, rien n'empêchait les hôtes de refuser des voyageurs vaccinés.

Airbnb est ensuite revenu sur ses dires en suspendant l'hôte concernée. «Il est important que tout le monde suive de près les directives sanitaires officielles», a déclaré Derek Nolan, responsable des politiques publiques de la branche australienne d'Airbnb.