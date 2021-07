Tarn : un couple condamné pour avoir réduit un sans-abri à l'esclavage

Recueilli par un couple alors qu'elle était à la rue, la victime a sans doute pensé vivre des jours meilleurs. En réalité, cet homme de 31 ans a tout simplement été réduit à l'esclavage par ses supposés bienfaiteurs, qui ont été condamnés à 3 et 5 ans de prison par le tribunal correctionnel de Castres (Tarn), ce mardi 27 juillet.

En couple, cet homme et cette femme âgés de 31 et 28 ans ont été déclarés coupables de «traite d'être humain» et d'«extorsion». Selon les informations de La Dépêche, ils ont proposé à la victime de l'héberger en décembre 2019, et l'ont gardé chez eux pendant 7 mois, dans des conditions plus que discutables.

Logé au fond d'un garage, le trentenaire n'avait pas le droit d'accéder librement aux sanitaires, pas plus qu'au réfrigérateur. La procureure de la République de Castres, Marie de Agostini, ajoute qu'un seul repas lui était servi chaque jour.

Elle poursuit : «il sert de chauffeur à la famille et doit effectuer de multiples travaux manuels, tels que tondre la pelouse ou encore refaire intégralement le parquet». La victime n'était non seulement pas rémunérée pour son travail mais voyait aussi ses revenus, issus du RSA, confisqués par ses bourreaux. Ce, alors même que lui revenait «la charge de payer l'intégralité des courses».

Le cauchemar a pris fin lorsque le trentenaire a réussi à s'enfuir, le 13 juillet 2020. Il s'est alors imméditament rendu au commissariat de Castres, pour dénoncer le couple. Les deux accusés n'ont pas reconnu les faits, assurant vivre dans des conditions semblables à celles qu'à connu la victime. Le jour de l'audience, cette dernière n'était pas présente, «de peur des représailles».