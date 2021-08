Quatre personnes tuées dans la Somme : la conductrice avait plus de 2,5 grammes d'alcool dans le sang

Les analyses réalisées suite à l’accident dramatique ayant coûté la vie à quatre personnes, la semaine dernière dans la Somme, ont révélé que la conductrice, qui est décédée, avait un taux d’alcoolémie de 2,52 grammes par litre de sang.

La collision mortelle s’était produite lundi soir sur la RD 930, à Roye. La voiture et un camion-citerne chargé de 24 tonnes d’acétate de vinyle étaient entrés en collision. En plus de la conductrice de 51 ans, ses deux fils de 18 et 7 ans, ainsi que sa belle-fille de 18 ans, avaient trouvé la mort.

Afin de faire la lumière sur les circonstances de ce drame, de nombreuses investigations avaient été diligentées. L’analyse du chronotachygraphe du poids lourd, qui permet notamment de rendre compte de sa vitesse et du temps de conduite du chauffeur, a établi que «le camion roulait dans son axe en respectant les limitations de vitesse». Une mauvaise trajectoire de sa part semble donc écartée, d’autant qu’«aucun témoignage humain n’évoque une conduite dangereuse de sa part», a expliqué le parquet à l’AFP.

La conduite en état d’ivresse de la mère de famille pourrait donc être la principale raison de la collision. Le parquet a cependant précisé que les investigations se poursuivaient, avec une «expertise en accidentologie» en cours.