Le youtubeur Albert Dyrlund est mort à 22 ans après une chute dans les Alpes

Le jeune youtubeur danois Albert Dyrlund est mort dans des circonstances tragiques. Âgé de 22 ans, il a fait une chute de 200 mètres de haut dans les Alpes italiennes.

Comptant plus de 240.000 abonnés sur Instagram et 175.000 abonnés sur la plate-forme YouTube, Albert Dyrlund était principalement connu pour ses clips vidéo musicaux décalés. C'est pour les besoins du tournage de l'un d'eux qu'il s'était rendu dans les dolomites près du mont Seceda, à Val Gardena. Le jeune homme serait tombé accidentellement le 28 juillet dernier, rapportent le média italien Rai ainsi que l'agence danoise TV2.

«Nous sommes en grand deuil, mais j'aimerais que ses fans le sachent», a ainsi témoigné sa mère qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Principalement connu au Danemark, Albert Dyrlund y avait une large communauté de fans. Les témoignages se sont succédé ces derniers jours sur les réseaux sociaux à l'attention du youtubeur. Ses proches, ainsi qu'un autre youtubeur star danois Rasmus Bohave ont également déposé des messages à l'attention de leur ami.

Albert Dyrlund was one of the famous youtuber in Denmark.



he died july 28th 2021 after falling down from a 200 ft balcony in Val Gardena in Italy while recording a YouTube video. He was only 22.



i met him once and he was a star!.



my thoughts go to his family and friends pic.twitter.com/bEftTq7ety

