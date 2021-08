Vidéo : un patron de BTP détruit un immeuble à coup de pelleteuse pour cause d'impayés

C'est ce que l'on appelle une vengeance spectaculaire. Un patron de BTP allemand, fâché de ne pas avoir été payé par son client, a décidé de démolir le nouvel immeuble de ce dernier à coup de pelleteuse.

La scène s'est déroulée le 28 juillet dans la ville de Blumberg. L'entrepreneur de 47 ans s'est approché de l'immeuble, un bâtiment tout neuf comptant une trentaine de logements, et a commencé à le détruire avec sa pelleteuse.

Workers destroy 30 new apartments in Blumberg, Germany after businessman refuses to pay their wages. This is what we in the direct action movement call *aggressive negotiations*. Top work comradespic.twitter.com/yFq0SVddXI

— GhostofDurruti (@RobTheRich0001) July 30, 2021