Etats-Unis : elle perd ses cinq enfants dans un incendie le jour de son anniversaire

Sabrina Dunigan a perdu ses cinq enfants lors d'un incendie, le jour de ses 34 ans.

La mère de famille habitait avec ses parents dans un petit appartement de Saint-Louis (Missouri). Elle élevait seule ses enfants de 9 ans, 4 ans, 2 ans, et ses jumeaux de 7 ans.

Le 6 août, en pleine nuit, Sabrina Dunigan s'est absentée pour conduire une personne en voiture. Lorsqu'elle est revenue chez elle, son immeuble était en proie aux flammes. Sabrina Dunigan a tout tenté pour sauver ses enfants. Mais le feu était déjà bien engagé, et la mère de famille n'est pas parvenue à entrer dans son appartement.

Quatre de ses enfants sont morts au cours de l'incendie, et le dernier a succombé à ses brûlures sur le chemin de l'hôpital. Les parents de Sabrina Dunigan, présents lors du drame, sont sains et saufs. Ils dormaient dans une pièce séparée et n'ont pas pu sauver leurs petits-enfants, les flammes étant devenues trop fortes.

Les autres habitants de l'immeuble n'ont pas été blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.