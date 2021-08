Oise : Il confond la porte de sa chambre avec la fenêtre et chute d'un étage

Une fin de soirée pour le moins brutale. A Sacy-le-Grand (Oise), un homme de 38 ans a confondu la porte de la chambre où il dormait avec la fenêtre et a chuté d'un étage.

«J'ai eu vraiment peur quand je l'ai vu au sol», raconte au Parisien l'amie chez qui il logeait. «Je ne sais toujours pas comment ça s'est passé.»

L'homme, originaire de Compiègne (Oise), s'était rendu à Sacy-le-Grand ce 7 août pour participer à une soirée. Son amie habitant à quelques mètres de là, il a décidé de passer la nuit chez elle.

Le trentenaire s'est réveillé vers 2 h du matin. Il a erré quelques minutes dans l'appartement avant de retourner se coucher. Sauf que, encore un peu endormi et ne connaissant pas bien les lieux, il n'a pas ouvert la porte de sa chambre... mais la fenêtre. C'est ainsi qu'il a passé la balustrade dégringolant dans le jardin, un étage plus bas.

Son pronostic vital n'est plus engagé

Son amie, alertée par le bruit, a immédiatement contacté le Samu. Le trentenaire s'est cassé plusieurs côtes et s'est blessé à la tête. Il a été transporté au centre hospitalier d'Amiens Nord, et à cette heure, son pronostic vital n'est plus engagé.

Selon Le Parisien, la piste de la chute accidentelle est bien privilégiée par les enquêteurs.