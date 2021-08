Mexique : une présentatrice télé menacée de mort par un cartel de la drogue

La présentatrice Azucena Uresti a été directement menacée de mort par un homme prétendant appartenir «au cartel de la drogue le plus puissant du Mexique».

L'avertissement provient d'une vidéo rendue publique, sur laquelle on peut voir un homme masqué, rapporte la BBC. Il se réclame du cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG).

Dans sa vidéo, il se plaint de la manière dont les médias parlent du cartel et cible une chaîne en particulier : Milenio Television. Selon lui, Milenio Television a clairement un parti pris pour les groupes d'autodéfense s'étant constitués afin de combattre le CJNG.

Il s'attaque ensuite à une présentatrice de Milenio Television, Azucena Uresti : «Je vais vous faire ravaler tout ce que vous avez dit, même si on m'accuse ensuite de féminicide.»

Le gouvernement prendra «les mesures nécessaires»

Ni Milenio Television, ni Azucena Uresti n'ont réagi à la vidéo. Le porte-parole du gouvernement Jesus Ramirez Cuevas a assuré que les ministres mexicains «prendraient toutes les mesures nécessaires pour protéger les journalistes et les médias».

Les journalistes mexicains sont régulièrement menacés. Mais si les attaques sur le terrain sont fréquentes, les avertissements publics comme celui du cartel de Jalisco sont beaucoup plus rares.

Cette organisation criminelle est connue pour être l'une des plus violentes du Mexique. Elle fait même partie des cinq groupes transnationaux les plus dangereux au monde, selon le procureur général américain Jeff Sessions. Il estime également que le cartel exporte chaque mois cinq tonnes de cocaïne et cinq tonnes de méthamphétamines vers les Etats-Unis.

En parallèle, le cartel se rend coupable d'exécutions et de règlements de compte en tout genre, parfois mis en scène et diffusés sur Internet. En 2020, une attaque contre un centre de désintoxication lui étant imputée a fait 26 morts. Le chef du cartel, Nemesio Oseguera Cervantes, dit «El Mencho», est activement recherché. Les Etats-Unis ont promis 10 millions de dollars à quiconque fournira des informations utiles à sa capture.