Cergy : une petite fille de 8 ans meurt noyée à la base de loisirs

Ce samedi 14 août, une petite fille de 8 ans est décédée après s’être noyée dans l’un des bassins de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise, situés à Neuville-sur-Oise (Val d’Oise).

Aux alentours de 18h30, une maman a signalé aux agents de la structure qu’elle ne retrouvait pas ses deux filles âgées de 8 et 12 ans au sein de l’espace de baignade, comme le précise Le Parisien. Mais très rapidement, l’aînée s’est manifestée tandis que sa petite soeur est restée introuvable.

Après des recherches effectuées au niveau des espaces verts et au bord de l’eau, le site a attendu l’évacuation des lieux à 19h pour lancer des recherches sous-marines. C’est alors qu’à 19h17 précises, la fillette a finalement été repéré à 25 mètres du bord, à un point où le niveau de l’eau atteint une profondeur d’1m60.

Les secouristes ont tenté de la réanimer mais en vain, il était déjà trop tard pour la petite fille qui était restée trop longtemps immergée sous l’eau. Complètement bouleversés et en état de choc, les cinq membres de sa famille présents ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier de Pontoise.

La prudence reste le mot d’ordre

En raison des fortes chaleur ressenties ce week-end, l’affluence a été particulièrement élevée à l’île de loisirs de Cergy-Pontoise. Pas moins de 5.000 personnes ont été recensées ce samedi. Dix maîtres-nageurs sauveteurs, treize agents de sécurité et quatre agents de médiation étaient présents pour encadrer les différentes activités du complexe.

Cette noyade est la première de l’année pour la base de loisirs de Cergy, et afin d’éviter que ce genre de dramatique accident se reproduise, le responsable Fabien Franc sensibilise à une plus grande vigilance. «On appelle vraiment à la prudence et à la responsabilité des parents. Il faut vraiment que les enfants soient surveillés, qu’ils portent des brassards, et que des adultes les accompagnent dans l’eau», insiste-t-il.