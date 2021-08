Stains : renversés par une voiture, des policiers ouvrent le feu

Des policiers en intervention à Stains (Seine-Saint-Denis) ont dû ouvrir le feu sur un véhicule qui a percuté l’un d’eux et traîné un autre, lors d’un contrôle qui s’est déroulé cette nuit.

Il était aux alentours de 1h30 du matin, dans la nuit de ce dimanche 15 au lundi 16 août, lorsque les forces de l’ordre ont tenté de contrôler un véhicule, dont le conducteur venait de se signaler par un refus d’obtempérer, a rapporté une source policière à CNEWS.

L'automobiliste a alors coupé le moteur, avant de redémarrer brusquement et de partir en marche arrière, percutant un agent qui protégeait l’intervention.

Un deuxième fonctionnaire, qui se trouvait au contact du conducteur, a ensuite tenté de le stopper et a été traîné sur plusieurs mètres, alors que la voiture repartait en marche avant.

Les policiers ont donc fait usage de leurs armes, touchant le conducteur et sa passagère (âgés de 37 et 40 ans). Ils ont été transportés à l’hôpital, avec un pronostic vital engagé. Une source proche de l’enquête a précisé à CNEWS que huit tirs ont été enregistrés. Les armes des fonctionnaires ont été placées sous scellés et l’IGPN, la police des polices, a été saisie.

La préfecture de police décrypte les faits

Un dépistage d’alcoolémie et de stupéfiants a été réalisé sur les policiers. Tous étaient négatifs.

La passagère du véhicule serait sortie du bloc opératoire ce matin, dans un état stable.

Une vidéo de l’intervention circule actuellement sur les réseaux sociaux. La préfecture de police y a réagi en proposant aux internautes un décryptage des faits, visible ci-dessous.