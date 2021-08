Val d'Oise : un tweet relayé plus de 20.000 fois conduit à l'interpellation d'un homme pour menaces de mort

Un homme de 21 ans a été interpellé dans le Val d'Oise pour menaces de mort et de viol, après une grande mobilisation des internautes.

Tout commence par un tweet de @toomuchlucile2. Le 13 août, la jeune fille, épuisée par le harcèlement qu'elle subit, rend public des messages vocaux reçus sur Instagram. Un homme menace depuis plusieurs semaines de la violer et de s'en prendre à sa famille.

Donc la police attend que je meurs pour agir comment des fous furieux comme ça sont en liberté svp je craque la vie le mec a trouvé mon adresse etc il attend juste que je rentre pr me faire une dingueire mais non tt va bien



Il assume clairmeent être un violeur pic.twitter.com/kAS1QSMWfc

