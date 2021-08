Pas-de-Calais : pour une remarque, un jeune de 13 ans poignarde une retraitée de 93 ans

Une femme de 93 ans a été frappée de plusieurs coups de couteau, mardi à Achicourt (Pas-de-Calais), pour une remarque faite à l’auteur présumé des faits, âgé de 13 ans.

Celui-ci jouait avec un ballon dans la rue et l’avait envoyé dans le jardin de la retraitée. Alors qu’il venait d’escalader la clôture, la vieille dame l’a aperçu, l’aurait convié à dire bonjour et à demander la permission d’entrer chez elle. L’adolescent n’aurait pas apprécié et aurait donné trois coups de couteau à la nonagénaire, rapporte La Voix du Nord. Il se serait ensuite emparé de la canne de sa victime pour la frapper avec.

La dame a été transférée à l’hôpital pour être soignée, avec notamment dix points de suture au niveau de l’avant-bras.

Malgré son jeune âge, le suspect est déjà connu de la police et de la justice. Il a rapidement pu être identifié. Habitué des foyers, il venait d’être placé récemment dans celui d’Achicourt. Une mise en examen devrait lui être signifiée par le parquet de Béthune ce jeudi.