Brest : un détenu retrouvé mort dans sa cellule, son codétenu soupçonné

Un détenu de la maison d’arrêt de Brest a été retrouvé mort dans sa cellule ce lundi matin. Il aurait succombé aux coups de l’un de ses codétenus.

Une bagarre se serait déclenchée vers 4h du matin dans une cellule où cohabitent trois détenus. Le personnel carcéral a été appelé en urgence par l'un d'entre eux, et a découvert l'un des hommes inconscient et allongé sur le sol. Les surveillants ont alors isolé les deux autres détenus – dont l’agresseur présumé – et prodigué les premiers soins au blessé avant l’arrivée des secours. Les pompiers n’ont malheureusement pas réussi à réanimer la victime, selon les informations de Ouest-France.

L’un de ses codétenus se serait immédiatement désigné comme coupable de l’agression dès l’arrivée des surveillants. Il s’agirait «d’une personne violente, agressive et souffrant de gros problèmes psychiatriques», a déclaré un représentant du syndicat UFAP au quotidien régional.

L'agresseur présumé se serait par ailleurs automutilé quelques heures avant l’agression, et des rondes ont été effectuées toutes les heures après son passage chez le médecin de permanence.

Âgé de 34 ans, l’homme décédé purgeait une peine pour vol, et était décrit comme un détenu calme. Le procureur de la République de Brest a confirmé le décès du détenu et une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Brest.