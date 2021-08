Brésil : deux Français interpellés après l'escalade du Christ Rédempteur de Rio

Ils ont au moins pu profiter de la vue. Deux jeunes Français, habitués des performances vertigineuses sur de célèbres monuments, ont été interpellés lundi au Brésil, après avoir assisté au lever du soleil perchés au sommet de la statue du Christ Rédempteur, à Rio de Janeiro.

Clément Dumais, 28 ans, et Paul Roux-dit-Buisson, 27 ans, deux youtubeurs amateurs de parkour et d'escalade, suivis par plus de 600.000 personnes sur leur chaîne YouTube Hit the Road, sont restés dimanche soir sur le site de l'iconique statue de 38 mètres de haut après la fermeture.

Puis, avant l'aube, ils se sont introduits dans le monument, ont grimpé grâce à un escalier qui serpente à l'intérieur et ont ouvert une trappe, qui les a menés sur l'un des bras du Corcovado. «On était debout sur les bras et la tête du Christ et un agent de sécurité nous a vus», a raconté à l'AFP Paul Roux-dit-Buisson, plus connu sous le nom de Paul RDB sur les réseaux sociaux.

Les photos et vidéos confisquées

Interpellés, les deux jeunes Parisiens ont été relâchés après le versement d'une caution de 10.000 réais (1.600 euros) et devront comparaître devant un juge. La police brésilienne leur a en plus confisqué toutes les photos et vidéos du lever de soleil depuis le Corcovado.

«Mais la vue était sympa. Peu de gens ont l'occasion de voir ça», a relativisé Paul Roux-dit-Buisson. «On a pu se mettre dans la peau du Christ.» Les milliers d'abonnés du duo sur les réseaux sociaux n'auront donc pas l'occasion d'admirer la performance des deux hommes, qui, avant le Christ Rédempteur, avaient déjà escaladé des édifices emblématiques, à Dubaï, New York, Hong Kong ou Paris. Dans la capitale française, ils avaient par exemple grimpé sur la Tour Eiffel. Clément Dumais est également connu pour avoir participé à l'émission de TF1 «Ninja Warrior».