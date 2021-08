Noisy-le-Sec : une balle dans la tête pour avoir payé la drogue avec de faux billets

La supercherie lui a coûté cher. Pour avoir payé de la cocaïne avec de faux billets, un homme a été abattu d’une balle en pleine tête, le 17 août dernier, à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Recherché, le meurtrier présumé s’est rendu à la police il y a quelques jours.

Le jour du meurtre, les riverains ont entendu plusieurs coups de feu, rue de la Chasse. Les forces de l’ordre y ont alors retrouvé deux voitures côte-à-côte, avec, dans l’une d’elle la victime et son passager. En état de choc, ce dernier a finalement réussi à expliquer aux agents que le second véhicule s’était porté à leur hauteur et qu’un homme s’y trouvant avait ouvert le feu contre eux, à plusieurs reprises.

Blessé gravement à la tête, le conducteur a été transféré en urgence à l’hôpital, mais n’a pas pu être sauvé. Il s’agissait du beau-frère du passager, dont l’interrogatoire mené par les enquêteurs a permis de comprendre qu’il s’agissait d’une transaction de cocaïne qui avait mal tourné. La victime avait tenté de payer les trafiquants ave ces faux billets de 50 euros, achetés sur Internet, rapporte Actu17.

34.000 euros en faux billets

Les dealers s’en étaient rendus compte et avaient rattrapé les deux hommes pour se venger. Dans le véhicule des acheteurs, 800 grammes de cocaïne et un pistolet ont été retrouvés. Dans celui des trafiquants, abandonné sur place, près de 34.000 euros en faux billets.

Recherché par les forces de l’ordre, l’auteur présumé des coups de feu s’est rendu il y a peu dans un commissariat. Il a été mis en examen et mis derrière les barreaux. Le beau-frère de la victime est également mis en examen, mais laissé libre sous contrôle judiciaire.