Toulouse : après un rodéo sauvage, une femme casse la jambe d'un policier

Trois personnes dont une jeune femme de 25 ans ont été interpellées, dimanche après-midi à Toulouse (Haute-Garonne), après un rodéo sauvage. Lors de l’intervention, un policier s’est fait fracturer le tibia.

Les forces de l’ordre avaient été appelées par des riverains qui n’en pouvaient plus des nuisances causées par un homme et son quad. Lorsque les policiers municipaux sont arrivés sur place, celui-ci a refusé le contrôle et s’est enfui, suivi par une voiture où se trouvaient sa compagne et un autre individu, raconte La Dépêche.

Dans des circonstances encore floues, les trois fuyards ont fini par s’arrêter et une bagarre s’est déclenchée avec des passants. Dans le chaos, la jeune femme s’est emparée du quad et a percuté un deux-roues pour quitter les lieux, blessant deux personnes. Les deux autres hommes, retournés dans la voiture, ont eux été arrêtés par les agents de la BAC. En fouillant le véhicule, ces derniers ont fait une étrange découverte, en trouvant un gyrophare, un brassard de police et un étui de balle percuté.

Alors que la situation se calmait, la compagne d’un des interpellés est revenu au contact des policiers, cette fois à pied. Véhémente, elle hurlait pour que celui-ci soit libéré. Les fonctionnaires ont alors procédé à son interpellation, mais elle s’est débattue et a brisé le tibia d’un agent qui tentait de la stopper.

Les trois individus arrêtés étaient déjà connus des services de police. Le couple doit passer devant le tribunal correctionnel pour être jugé en comparution immédiate. L’autre personne a été remise en liberté.