Un jeune migrant meurt électrocuté sur le toit d’un train, à la frontière franco-italienne

Âgée de 17 ans, la victime originaire du Bangladesh, qui tentait d'entrer illégalement en France est morte électrocutée sur le toit d'un train, dimanche soir, près de Vintimille, à la frontière franco-italienne. L’association Roya Citoyenne appelle à la mobilisation ce samedi à 12h en gare de Nice pour « faire comprendre que les frontières tuent ».

Les faits remontent au dimanche 29 août dernier, en début d’après-midi. Le jeune migrant de 17 ans a été électrocuté alors qu'il était monté sur le toit d’un train pour rejoindre la France, à Vintimille, près de Menton (Alpes-Maritimes).

Le corps de l'adolescent a été récupéré par les pompiers et emmené à la morgue après l'alerte donnée par le conducteur. Le maire de Vintimille (Italie), Gaetano Scullino, s'est rendu sur les lieux et a exprimé sa «grande consternation face à cette tragédie». Pour éviter d'autres accidents, l'édile a demandé à la ligne ferroviaire italienne de mettre en place une «équipe pour contrôler les trains à l'arrivée et au départ de Vintimille, en collaboration avec la police des chemins de fer».

« Il est temps d'élever la voix »

Chaque année, des milliers de migrants tentent ainsi de rejoindre la France depuis l'Italie, en montant dans des trains ou en marchant le long des voies. Ces tentatives peuvent parfois être fatales. Au moins 20 exilés sont morts, ces dernières années, en tentant d’échapper aux contrôles de police dans cette zone.

«Nous savons tous que ce n'est pas le premier et que ce ne sera pas le dernier si tout le système ici ne change pas bientôt ! Il est temps d'élever la voix, il est temps de dire encore et encore que ces morts sont causés par des institutions qui ne se soucient pas de la vie individuelle, et qui déshumanisent les gens juste parce qu'ils sont accusés d'être "illégaux". Il est temps de faire comprendre que les frontières tuent », soulignent les représentants de Roya Citoyenne.

Cette association de défense des migrants appelle à la mobilisation ce samedi à 12h en gare de Nice.