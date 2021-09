Etats-Unis : un ancien tireur d'élite tue 4 personnes dont un bébé de 3 mois

Une nouvelle fusillade, causée par un ancien tireur d’élite de l’armée américaine, a fait quatre morts dont un bébé de 3 mois dans la ville de Lakeland en Floride (Etats-Unis) ce dimanche 5 septembre.

Vers 16h30, Lakeland, situé dans le comté de Polk, s’est transformé en scène d’horreur à la suite d'une fusillade au lourd bilan. Dans le détail, quatre décès sont à déplorer : un homme âgé de 40 ans, une femme de 33 ans, son bébé de 3 mois et la grand-mère de l’enfant, âgé de 62 ans.

More photos from the scene of the quadruple homicide in #Lakeland https://t.co/D6DOaLLc7u pic.twitter.com/KNuIIqNhXh

Dans la fusillade, une jeune fille âgée de 11 ans a également été blessée par balles selon les éléments communiqués par le comté de Polk.

Touché lors de l’intervention de la police, Brian Riley, l’auteur présumé de cette tuerie, a été mis sous sédatifs après avoir tenté d’attaquer les forces de l’ordre lors de son transfert à l’hôpital local.

#ICYMI our full news briefing about the horrific quadruple homicide that occurred during the early morning hours in #Lakeland on Sunday, Sept 5, 2021, is on our Facebook page - watch https://t.co/aXoXXssZr3

— Polk County Sheriff (@PolkCoSheriff) September 5, 2021