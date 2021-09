Isère : un adolescent se jette sous un train devant ses camarades

Un drame horrible et traumatisant. Un adolescent de 17 ans s’est jeté sous les roues d’un train, vendredi après les cours à La Verpillière (Isère), alors qu’il se trouvait avec ses camarades de classe.

La jeune victime venait de quitter son lycée et se trouvait sur le quai de la gare, assis sur un banc avec ses amis. Puis, soudainement, alors qu’un TER de la ligne Lyon-Chambéry arrivait, il s’est levé et est descendu sur les rails, rapporte Le Dauphiné Libéré. Le train, qui ne devait pas s’arrêter, a percuté le garçon et l’a tué sur le coup.

Une cellule psychologique a immédiatement mise en place au lycée. Sur place, les services de santé se sont ainsi occupés des camarades de la victime, mais aussi des témoins de la tragique scène. La mère de l’adolescent, qui était venue le chercher, a elle aussi dû être prise en charge. «La Verpilllière en deuil. Ce soir toutes nos pensées vont à la famille et à tous ses amis du collège, pour ce jeune de 17 ans qui a laissé sa vie au passage à niveau», a publié sur Facebook le maire de la commune, Patrick Margier.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’exactitude des faits, a annoncé la procureure de la République de Vienne.