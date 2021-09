Une fillette de 4 ans meurt du Covid-19, sa mère antivax l'aurait contaminée

Au Texas (Etats-Unis), une petite fille de 4 ans est morte récemment des suites du Covid-19. Elle aurait été contaminée par sa mère ouvertement anti-vaccin.

Il aura fallu moins de vingt-quatre heures après l’apparition des signes de la maladie pour que la petite Kali Cook décède. Une tragédie pour la ville de Bacliff, au Texas, dont elle est originaire.

Kali est en effet la première enfant du comté de Galveston à mourir du coronavirus depuis le début de la pandémie en 2020. Sa mère Karra Harwood s’est confiée au Houston Chronicle : «Kali allait parfaitement bien et puis elle est partie».

