Pas-de-Calais : 700.000 euros de cocaïne retrouvés sur une plage

Sur la plage d'Ambleteuse, dans le Pas-de-Calais, le premier paquet suspect a été repéré par des promeneurs, samedi 11 septembre. Neuf autres sont apparus depuis, et tous ont été identifiés comme des pains de cocaïne. La valeur de l'ensemble est estimée à 700.000 euros.

Dès le signalement du premier paquet, les gendarmes se sont rendus sur les lieux et on décidé de surveiller les secteurs. Cela leur a non seulement permis de recueillir les pains de cocaïne suivants, mais aussi d'eviter que ces derniers tombent dans les mauvaises mains.

Contrôlant les promeneurs, les forces de l'ordre indiquent, auprès de France bleu, ne pas avoir constaté d'«afflux» particulier de personnes suspectes. Les pains de cocaïne, pesant chacun 1,2kg, ont vraisemblablement été charriés par la mer jusqu'à la plage. Aussi, les enquêteurs tentent d'étudier les courants pour localiser leur point de départ.

L'une des hypothèses est que cette drogue proviendrait d'un bateau dont l'équipage, souhaitant évité un contrôle, s'est rapidement débarrassé de cette cargaison illégale. Il se pourrait également qu'une embarcation transportant la cocaïne ait coulé non loin de là.