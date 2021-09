Gironde : un joueur de foot agresse un arbitre, le stade évacué

Un match de football amateur entre Beautiran et Floirac, en Gironde, a dégénéré en fin de partie lorsqu’un joueur de l’équipe de Floirac a agressé physiquement l’arbitre, mécontent de ses choix et de ses décisions. Les supporters s’en sont ensuite mêlés, créant des scènes de chaos. La gendarmerie a fait évacuer le terrain. Une enquête est ouverte.

Les faits se sont déroulés ce dimanche 19 septembre, à 15 h. L’AS Beautiran recevait le CM Floirac pour le deuxième tour de la coupe de Gironde pour les seniors et les afficionados étaient venus en nombre porter les couleurs de leurs équipes. Le match s'est tendu dès le coup d’envoi, et, à la fin de la rencontre, un joueur de l’équipe extérieure s’est emporté violemment contre l’arbitre.

Les joueurs des deux équipes en sont alors venus aux mains et ont tenté de séparer l’arbitre et le joueur à l'origine de l'altercation, en vain. En réaction, les supporters des deux clubs se sont précipités sur le terrain, continuant à se provoquer l’un l’autre, avant l'embrasement. Les gendarmes ont finalement été appelés devant l'ampleur des dégâts et tout le monde a été renvoyé à la maison.

L’arbitre a déposé plainte

L’arbitre de la rencontre a décidé de porter plainte contre son agresseur. Les deux clubs vont également devoir répondre de leurs actes auprès des instances du district.

Ce n’est pas la première fois que de violentes échauffourées éclatent dans le monde du football amateur. Au mois de Juin dernier à Montpellier, une bagarre générale a éclaté lors d’un match des moins de 11 ans. Dimanche dernier, un joueur de Châteauneuf-sur-Cher (Cher) a brisé la mâchoire de son adversaire d'un coup de poing.