9.500 euros d'amende pour un cortège de mariage à l'origine de 71 infractions

Fêter un mariage ne devrait pas empêcher de respecter le code de la route et la population. Un cortège d’invités multipliant les délits en a fait l’expérience, samedi dernier dans l’Oise, en traversant la commune de Laigneville, dont les caméras de vidéoprotection ont permis de lister 71 infractions.

Au total, plus de 9.500 euros d’amende vont ainsi être facturés aux conducteurs mis en cause. «Dépassement en ville, non-port de la ceinture, feux rouges grillés et circulation à contresens», les griefs sont nombreux à leur encontre, a rapporté le maire de Laigneville au Parisien. Une image de vidéoprotection transmise montre également des personnes assises sur le rebord des fenêtres des véhicules, drapeaux sur le dos, en train de filmer ce dangereux cortège. Des habitants ont même été obligés de s'arrêter sur le côté de la route pour les laisser passer.

Afin de ne pas envenimer la situation sur le moment, les forces de l’ordre ne sont pas intervenues directement, mais ont soigneusement noté tout ce que les caméras ont enregistré. Cent points sur les permis de conduire vont également pouvoir être retirés.

Les chauffards vont donc bientôt recevoir dans leur boite aux lettres les documents officiels des autorités, leur indiquant le montant de leur amende et les sanctions qu’ils encourent. «Vive les mariés», a conclu, ironique, le maire, dans un message diffusé sur Facebook.