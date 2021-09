Allemagne : un caissier de 20 ans tué par un client qui refusait le port du masque

Un homme de 49 ans a abattu, en Allemagne, un jeune caissier d’une balle dans la tête. La victime avait demandé à son agresseur de mettre un masque de protection.

Les faits se sont déroulés dans une station-service à Idar-Oberstein, en Rhénanie-Palatinat (Allemagne). Dans la nuit de samedi 18 septembre, un homme est venu acheter des bières dans la supérette de la station-service. Le caissier remarquant l’absence de masque de ce dernier lui a demandé de se plier aux règles sanitaires ou de quitter le magasin.

Le procureur général Fuhrmann explique que l’homme a quitté le magasin pour revenir une heure plus tard mais cette fois-ci en portant un masque. C’est une fois devant la caisse qu’il a retiré sa protection bucco-nasale, dans le but de provoquer la victime. Le caissier de 20 ans lui a alors une nouvelle fois demandé de mettre son masque et l’homme l’a abattu d’une balle dans la tête avant de prendre la fuite.

Une situation sanitaire pesante

L’auteur présumé des faits a été arrêté dimanche dans la matinée au commissariat d'Idar-Oberstein. Les forces de l’ordre estiment que ce dernier souhaitait vraisemblablement se rendre. Le quadragénaire a avoué les faits expliquant être très éprouvé par la situation sanitaire.

C’est l’insistance du jeune caissier, le pressant de mettre un masque qui a entraîné une réaction disproportionnée du suspect, qui a déclaré que la victime était à ses yeux «responsable de l'ensemble de la situation, puisqu'il avait fait respecter les règles» qui selon lui portent «atteinte à ses droits».

En Allemagne, le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, a réagi à ce meurtre brutal, rejetant la faute sur la mouvance des «Querdenker» qui se mobilise contre les restrictions sanitaires. Les membres de cette mouvance se radicalisent de plus en plus et sur les réseaux sociaux, certains ont salué le meurtre du caissier de 20 ans.