Nevers : des policiers sauvent un nonagénaire des flammes

Un homme de 91 ans a été sorti d'un pavillon en proie à un incendie par trois effectifs de police arrivés sur les lieux avant les pompiers.

Quand ils reçoivent l'appel signalant un pavillon en feu à Nevers ce lundi soir, l'équipage de Police - Secours vient d'être engagé sur des violences urbaines. Les trois policiers arrivent sur les lieux les premiers et constatent qu'un homme âgé est à la fenêtre, à l'étage de la bâtisse. Sa famille, qui a pu s'extraire, est affolée.

A l'aide d'une hache prêtée par un voisin, les agents arrivent à ouvrir l'encadrement de la porte d'entrée vitrée et à entrer. Malentendant, l'homme ne réagit pas à leurs appels et dans la fumée noire de l'incendie, il ne voit pas leur lampe torche avec laquelle ils essaient de le guider. A cause de la fumée, les policiers sont obligés de ressortir.

«On ne pouvait pas attendre»

«Alors que les pompiers commencent à déployer la grande échelle, l'homme à la fenêtre crie plusieurs fois à son fils "Je me jette ! Je me jette"», relate la policière. «On ne pouvait pas attendre, je m'en serais voulu toute ma vie d'être restée là sans rien faire», ajoute cette fonctionnaire, engagée dans la police depuis 20 ans.

Ils retournent donc à l'intérieur et portent l'homme dans les escaliers exigus qu'il ne peut pas descendre seul. Pris en charge par les pompiers, il a été hospitalisé. Les trois effectifs de Police - Secours ont, eux, décidé de reprendre le travail dans la foulée.