Une amende de 500 dollars pour avoir détruit à la pioche un ralentisseur

Un habitant de Chicago, énervé par un ralentisseur à l’arrière de son domicile a pris les choses en main et l’a détruit à l’aide d’un marteau et d’une pioche. Une action contraire à la loi qui lui aura valu une amende de 500 dollars.

Nicolas Benitez s’était plaint auprès de Ray Lopez, conseiller municipal de la ville de Chicago, d’un vieux ralentisseur en mauvais état placé à l’arrière de son domicile. L’Américain souhaitait que la municipalité fasse retirer le dos d’âne défectueux. Le ralentisseur aurait occasionné des dégâts sur son véhicule.

Face à l’inaction de la ville, Nicolas Benitez a pris la décision de procéder lui-même à la suppression de ce dos d’âne. Pour ce faire, il s’est armé d’une pioche et d’un marteau. Interrogé par le Chicago Tribune, il a déclaré : «J'ai fait un morceau aujourd'hui, un autre demain.»

Une dégradation du bien public assumée

Nicolas Benitez assume pleinement son acte qui lui aura valu une amende 500 dollars pour dégradation de biens publics mais également une convocation devant le tribunal en novembre. «J'ai enfreint les règles, mais pourquoi ne font-ils pas attention ?» a-t-il déclaré sur CBS Chicago, avant d’ajouter, «Ils ne doivent pas remplacer un seul ralentisseur mais tous ceux de la zone.»

Venu sur place pour constater les dégâts, Ray Lopez a déclaré qu’il avait expliqué à Nicolas Benitez que la ville devait lever les fonds nécessaires avant de pouvoir procéder à l’enlèvement du ralentisseur.

Sur Twitter, Ray Lopez a appelé ses concitoyens à la patience. On pouvait ainsi lire : «Cet homme n'était pas content d'un dos d'âne. Il était dans sa ruelle depuis une décennie. Il l'a enlevé de lui-même et a reçu une amende de 500 dollars et devra se présenter devant le tribunal».