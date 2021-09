Clermont-Ferrand : un couple interpellé après avoir battu son chien en pleine rue

Un couple a été interpellé et placé en garde à vue mercredi à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) pour avoir battu leur chien en pleine rue.

Le pauvre animal avait été roué de coups de pied et projeté contre une rambarde par sa maîtresse, rapporte la presse locale. Choqués par la scène, plusieurs témoins avaient alors alerté les forces de l’ordre.

Convocation au tribunal

Le couple a rapidement été interpellé. Si l’homme a été mis hors de cause, sa compagne devra prochainement faire face à la justice. Elle est en effet convoquée devant le tribunal pour actes de cruauté envers un animal. Selon La Montagne, elle devra également répondre d’accusations d’outrages envers les forces de l’ordre.

Sur Twitter, la police du Puy-de-Dôme indique que l’animal maltraité, un staffie, a été remis à L’association protectrice des Animaux. Cette dernière a porté plainte.

[#Actualité] Cette nuit, à #ClermontFd, un couple a été interpellé alors qu'il battait son #chien dans la rue. Il a été placé en garde à vue. Animal remis à l'Association Protectrice des Animaux qui a déposé plainte. aux riverains qui ont alerté le #appel17. @SPA_Officiel pic.twitter.com/KhhtRW45gv — Police nationale 63 (@PoliceNat63) September 23, 2021

Comme le rappelle la police, maltraiter un animal est interdit par la loi et passible de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Des sanctions qui pourraient prochainement évoluer. Ces tristes faits surviennent en effet alors que le Parlement planche actuellement sur une proposition de loi visant à durcir les sanctions. Le texte, déjà adopté par l'Assemblée nationale, prévoit en effet de porter les sanctions à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende en cas de sévices graves et cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de mort de l'animal.